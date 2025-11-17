Kas dengesini sağla, hareket özgürlüğünü artır

Kas dengesizliği, vücuttaki bazı kasların fazla çalışırken bazı kasların yeterince aktif olmaması sonucu ortaya çıkar. Bu durum yalnızca spor performansını değil, günlük hareket kabiliyetini de etkiler. Güç ve esneklik dengesinin bozulması zamanla ağrıya, hareket kısıtlılığına ve sakatlık riskine yol açabilir.

Düzeltici egzersiz programı bu dengesizliği ortadan kaldırmayı amaçlar. İlk adım, hangi kasların fazla çalıştığını ve hangilerinin zayıf kaldığını fark etmektir. Kalça çevresi, core bölgesi, sırt ve omuz kuşağı dengesizliklerin en çok görüldüğü alanlardır. Program genellikle şu üç aşamadan oluşur:

1️⃣ Aşırı çalışan kasları gevşetme ve esnetme

2️⃣ Zayıf kasları güçlendirme

3️⃣ Doğru hareket paternlerini yeniden öğretme

Bu yaklaşım sayesinde vücut yalnızca daha güçlü değil, daha verimli ve ağrısız hareket etmeye başlar. Düzenli uygulanan düzeltici egzersizler spor performansını artırır, sakatlık riskini düşürür ve günlük yaşamda rahatlık sağlar.

