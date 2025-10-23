Soğuk havalarda evde yapılabilecek enerji veren egzersizler

Soğuk havalar geldiğinde motivasyon düşebilir, ancak egzersizden uzak kalmak beden ve zihin sağlığını olumsuz etkiler. Evde yapılabilecek birkaç basit ama etkili hareketle hem formunu koruyabilir hem de kış yorgunluğunu yenebilirsin.

Kısa süreli yüksek yoğunluklu antrenmanlar (HIIT), vücut ısısını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Örneğin:

30 saniye jumping jack

20 squat

10 şınav

30 saniye plank

Bu döngüyü 3 kez tekrarlamak, hem kan dolaşımını artırır hem de kaslarını aktif tutar. Egzersiz sonrası esneme yaparak kas gerginliğini azaltmayı unutma.

Hareket etmek sadece fiziksel değil, ruhsal bir ısınmadır.

Evde sporla enerjini yeniden keşfet ve kışa güçlü gir!

