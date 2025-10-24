Egzersiz sırasında su tüketimi: Ne kadar, ne zaman, nasıl?

Egzersiz sırasında su içmek çoğu zaman göz ardı edilir, oysa performans, dayanıklılık ve kas sağlığı açısından hayati öneme sahiptir.

Vücudun %60'ı sudan oluşur ve antrenman sırasında terle kaybedilen sıvılar, kas fonksiyonlarını ve odaklanmayı doğrudan etkiler.

Yeterince su içmediğinde, kalp daha fazla çalışır, kaslar çabuk yorulur ve performans düşer.

Bu yüzden su içmeyi, egzersizin doğal bir parçası haline getirmek gerekir.

💡 Doğru su tüketimi rehberi:

Egzersizden 30 dakika önce: 1 bardak su iç.

Egzersiz sırasında: Her 15–20 dakikada birkaç yudum al.

Egzersiz sonrası: Kaybedilen sıvıyı yerine koymak için 2 bardak su iç.

Aşırı su tüketimi de dengeyi bozabilir; önemli olan vücudunun sinyallerini dinlemek.

İdrar rengin açık ve berraksa, yeterli su alıyorsun demektir.

Su sadece susuzluğu değil, yorgunluğu da giderir. Her yudumda vücudunu canlandır, antrenmanından maksimum verimi al! 💧

