İftar ve sahur arasında ne kadar su içilmeli?

Günlük su ihtiyacı ne kadardır?

Yetişkin bir bireyin günlük ortalama su ihtiyacı 2–2,5 litre (yaklaşık 8–12 bardak) arasındadır. Bu miktar;

Kilo

Fiziksel aktivite düzeyi

Hava sıcaklığı

Terleme miktarı gibi faktörlere göre değişebilir. Yaz aylarına denk gelen Ramazan dönemlerinde ihtiyaç daha da artabilir.

Suyu tek seferde içmek doğru mu?

Hayır. İftarda birden fazla bardak suyu hızlıca tüketmek mideyi rahatsız edebilir ve vücudun suyu etkin kullanmasını zorlaştırabilir.

En sağlıklı yöntem, suyu iftar ile sahur arasına yayarak içmektir.

İdeal su tüketim planı

Aşağıdaki örnek plan ortalama 2–2,5 litre su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir:

İftarda: 1–2 bardak

İftardan 1 saat sonra: 1–2 bardak

Ara öğün sonrası: 1–2 bardak

Sahurdan önce ve sahurda: 2–3 bardak

Bu şekilde suyu dengeli tüketmek hem sindirimi destekler hem de gece susayarak uyanmayı azaltır.

Susuzluğu artıran hatalar

Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketmek

Fazla çay ve kahve içmek (kafein idrar söktürücü etki gösterebilir)

Şekerli ve gazlı içecekleri su yerine koymak

Unutmayın: Çay, kahve ve meşrubatlar suyun yerini tutmaz.

Spor yapanlar için su önerisi

Eğer Ramazan'da hafif tempolu yürüyüş, pilates veya fitness yapıyorsanız sıvı ihtiyacınız artabilir. Egzersiz sonrası mutlaka su tüketimini artırmalı ve mümkünse maden suyu ya da ayran ile elektrolit desteği sağlamalısınız.

