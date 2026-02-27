İftar ve sahur arasında ne kadar su içilmeli?

Günlük su ihtiyacı ne kadardır?
Yetişkin bir bireyin günlük ortalama su ihtiyacı 2–2,5 litre (yaklaşık 8–12 bardak) arasındadır. Bu miktar;
Kilo
Fiziksel aktivite düzeyi
Hava sıcaklığı
Terleme miktarı gibi faktörlere göre değişebilir. Yaz aylarına denk gelen Ramazan dönemlerinde ihtiyaç daha da artabilir.
Suyu tek seferde içmek doğru mu?
Hayır. İftarda birden fazla bardak suyu hızlıca tüketmek mideyi rahatsız edebilir ve vücudun suyu etkin kullanmasını zorlaştırabilir.
En sağlıklı yöntem, suyu iftar ile sahur arasına yayarak içmektir.
İdeal su tüketim planı
Aşağıdaki örnek plan ortalama 2–2,5 litre su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir:
İftarda: 1–2 bardak
İftardan 1 saat sonra: 1–2 bardak
Ara öğün sonrası: 1–2 bardak
Sahurdan önce ve sahurda: 2–3 bardak
Bu şekilde suyu dengeli tüketmek hem sindirimi destekler hem de gece susayarak uyanmayı azaltır.
Susuzluğu artıran hatalar
Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketmek
Fazla çay ve kahve içmek (kafein idrar söktürücü etki gösterebilir)
Şekerli ve gazlı içecekleri su yerine koymak
Unutmayın: Çay, kahve ve meşrubatlar suyun yerini tutmaz.
Spor yapanlar için su önerisi
Eğer Ramazan'da hafif tempolu yürüyüş, pilates veya fitness yapıyorsanız sıvı ihtiyacınız artabilir. Egzersiz sonrası mutlaka su tüketimini artırmalı ve mümkünse maden suyu ya da ayran ile elektrolit desteği sağlamalısınız.
