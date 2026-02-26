Sahurda yapılan 7 beslenme hatası

Sahur neden bu kadar önemli?

Sahur, gün boyunca kan şekeri dengesini koruyan ve metabolizmanın yavaşlamasını önleyen en kritik öğündür. Bu öğünde yapılan yanlış tercihler; gün içinde baş ağrısı, konsantrasyon düşüklüğü ve aşırı susuzluk olarak geri dönebilir.

1. Sahuru tamamen atlamak

"Nasıl olsa uyanamam" diyerek sahuru atlamak metabolizmayı yavaşlatır ve kan şekerinin erken düşmesine neden olur. Bu da gün içinde daha çabuk yorulmaya yol açar.

2. Sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek

Poğaça, beyaz ekmek ve reçel gibi basit karbonhidratlar hızlı enerji verir ancak kısa sürede acıkmaya neden olur. Protein ve sağlıklı yağlarla dengelenmeyen sahur uzun süre tok tutmaz.

3. Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketmek

Sucuk, salam, turşu ve aşırı tuzlu peynirler gün içinde susuzluğu artırır. Sahurda tuz oranı düşük besinler tercih edilmelidir.

4. Yetersiz su içmek

Sahurda 1–2 bardak su içmek yeterli değildir. İftar ile sahur arasında toplam 2–2,5 litre su hedeflenmeli, sahurda da en az 2 bardak su içilmelidir.

5. Aşırı çay ve kahve tüketmek

Kafein idrar söktürücü etki yaparak vücuttan sıvı kaybını artırabilir. Sahurda çay ve kahve tüketimi sınırlı olmalıdır.

6. Protein tüketmemek

Yumurta, yoğurt, kefir, peynir veya baklagil gibi protein kaynakları sahurda mutlaka yer almalıdır. Protein tokluk süresini uzatır ve kan şekeri dalgalanmasını azaltır.

7. Sahurdan hemen sonra yatmak

Yemekten hemen sonra uyumak sindirim problemlerine ve reflüye yol açabilir. Sahurdan sonra en az 30 dakika dik pozisyonda kalmak daha sağlıklıdır.

Doğru sahur nasıl olmalı?

Dengeli bir sahur tabağı:

Yumurta veya kaliteli protein kaynağı

Tam tahıllı ekmek veya yulaf

Çiğ kuruyemiş

Bol yeşillik

Yoğurt veya kefir

Yeterli su

Bu kombinasyon hem kan şekerini dengeler hem de gün boyu daha uzun süre tok kalmayı sağlar.

