Oruç süresince bağışıklığı güçlü tutmanın yolları

Oruç bağışıklık sistemini etkiler mi?

Oruç tek başına bağışıklığı düşürmez; ancak yetersiz ve dengesiz beslenme, az su tüketimi ve uykusuzluk bağışıklık fonksiyonlarını zayıflatabilir. Bu nedenle Ramazan'da besin çeşitliliği ve yaşam düzeni her zamankinden daha önemlidir.

1. Yeterli protein tüketin

Bağışıklık hücrelerinin yapımında protein önemli rol oynar.

Sahur ve iftarda:

Yumurta

Yoğurt / kefir

Balık, tavuk veya kırmızı et

Baklagiller

dengeli şekilde yer almalıdır.

2. Renkli sebze ve meyvelere sofranızda yer açın

C vitamini, beta karoten ve antioksidanlar bağışıklığı destekler.

Kırmızı biber

Ispanak

Havuç

Narenciye

Kivi

Her iftarda en az bir büyük salata tüketmek güçlü bir destek sağlar.

3. Probiyotik kaynakları ihmal etmeyin

Bağışıklık sisteminin büyük kısmı bağırsaklarla ilişkilidir. Yoğurt, kefir ve fermente besinler bağırsak florasını destekleyerek savunma mekanizmasını güçlendirir.

4. Su tüketimini planlı yapın

İftar ile sahur arasında en az 2–2,5 litre su içilmelidir. Susuzluk, hücresel fonksiyonları ve bağışıklık yanıtını olumsuz etkileyebilir.

5. Şeker tüketimini sınırlayın

Aşırı şeker tüketimi bağışıklık hücrelerinin etkinliğini geçici olarak azaltabilir. İftarda şerbetli tatlı yerine sütlü veya meyve bazlı seçenekler tercih edilmelidir.

6. Uyku düzenine dikkat edin

Yetersiz uyku, bağışıklık hücrelerinin üretimini azaltır. Sahur nedeniyle bölünen uyku, gün içinde kısa bir şekerleme ile dengelenebilir.

7. Hafif egzersiz yapın

İftardan 1–2 saat sonra yapılan hafif yürüyüşler kan dolaşımını artırarak bağışıklık sistemini destekler. Aşırı yoğun egzersizden kaçınılmalıdır.



