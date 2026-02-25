İftarda tatlı tüketimi nasıl olmalı?

İftarda tatlı tüketimi için 5 önemli kural



1. Tatlıyı iftarla birlikte değil, 1–2 saat sonra tüketin

Önce çorba, salata ve ana öğünle dengeli beslenin. Sindirim başladıktan sonra küçük bir porsiyon tatlı tercih etmek kan şekeri dengesini korur.

2. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli seçenekleri tercih edin

Sütlü tatlılar (örneğin muhallebi, güllaç), meyve bazlı tatlılar veya hurma ile hazırlanmış sağlıklı tarifler daha dengeli bir alternatif olabilir.

3. Porsiyon kontrolü yapın

"Bir dilim" yeterlidir. Büyük porsiyonlar mideyi yorar ve gece uykusunu olumsuz etkiler.

4. Haftada 2–3 günü geçmeyin

Her gün ağır tatlı tüketmek kilo artışına ve metabolik dengenin bozulmasına yol açabilir. Tatlıyı planlı tüketmek en sağlıklısıdır.

5. Tatlı sonrası kısa yürüyüş yapın

İftardan sonra 15–20 dakikalık hafif tempolu yürüyüş, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Sağlıklı tatlı alternatifi önerileri

Fırınlanmış meyve + yoğurt

Hurma ve ceviz

Şekersiz chia puding

Az şekerli güllaç

Bitter çikolata (küçük porsiyon)

