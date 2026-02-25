Maden suyu iftarda faydalı mı?

Oruç sonrası vücut neden minerale ihtiyaç duyar?

Gün boyu süren açlık ve susuzluk sürecinde vücut sadece su değil; sodyum, potasyum ve magnezyum gibi elektrolitleri de kaybeder. Özellikle sıcak havalarda veya terleme fazlaysa bu kayıp artabilir. Bu noktada doğal mineralli maden suyu, elektrolit dengesini destekleyebilir.

Maden suyunun iftardaki faydaları



1. Mineral desteği sağlar

Doğal maden suyu; kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içerir. Bu mineraller kas fonksiyonlarını, sinir iletimini ve sıvı dengesini destekler.

2. Sindirimi destekleyebilir

İftarda hızlı ve fazla yemek tüketildiğinde hazımsızlık görülebilir. Maden suyu mide asidini dengelemeye yardımcı olarak şişkinliği azaltabilir.

3. Sıvı dengesine katkı sağlar

Tek başına su yerine geçmez; ancak su tüketimine ek olarak mineral desteği sunar.

Ne zaman ve nasıl tüketilmeli?

İftarda yemeğe başlamadan hemen önce değil, sonrasında tercih edilmelidir.

1 şişe (200 ml) genellikle yeterlidir.

Tansiyon problemi olanlar sodyum içeriğine dikkat etmelidir.

Aromalı ve şekerli sodalar yerine doğal maden suyu tercih edilmelidir.

Kimler dikkatli tüketmeli?

Hipertansiyonu olanlar

Böbrek hastalığı bulunanlar

Sodyum kısıtlaması gereken bireyler

Bu grupların doktora danışarak tüketmesi önerilir.

Maden suyu iftarda ölçülü tüketildiğinde mineral desteği ve sindirim rahatlığı sağlayabilir. Ancak suyun yerini tutmaz ve aşırı tüketilmemelidir. Dengeli bir iftar planı içinde yer aldığında faydalı bir destekleyici olabilir.

