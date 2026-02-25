Sahura kalkarken kaliteli uyku mümkün mü?

Ramazan'da uyku düzeni neden bozulur?

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, sahur için bölünen uyku ve iftarda ağır beslenme; biyolojik saatin (sirkadiyen ritim) şaşmasına neden olabilir. Bu durum gün içinde halsizlik, dikkat dağınıklığı ve enerji düşüşü olarak kendini gösterir.

1. Sahur sonrası hemen yatmayın

Sahurdan hemen sonra uyumak reflü ve sindirim problemlerine yol açabilir. Yemekten sonra en az 30–60 dakika dik pozisyonda kalmak, daha rahat bir uykuya geçiş sağlar.

2. İftarda ağır ve yağlı yemeklerden kaçının

Aşırı yağlı ve büyük porsiyonlu yemekler mideyi yorar ve gece uykusunu böler. Dengeli bir iftar; çorba, salata, protein ve kontrollü karbonhidrat içermelidir. Tatlı tüketilecekse iftardan en az 1–2 saat sonra tercih edilmelidir.

3. Uykuyu ikiye bölmek yerine planlayın

Ramazan'da en ideal yöntem:

Gece 4–5 saat ana uyku

Gün içinde 20–30 dakikalık kısa bir şekerleme

Kısa gündüz uykuları zihinsel toparlanmayı destekler ancak 45 dakikayı aşmamalıdır.

4. Ekran süresini azaltın

Yatmadan önce telefon, tablet ve televizyon kullanımı melatonin salgısını baskılar. Uyumadan en az 45 dakika önce ekranları bırakmak uyku kalitesini artırır.

5. Kafein tüketimini sınırlayın

İftar sonrası aşırı çay ve kahve tüketimi gece uykuya dalmayı zorlaştırır. Kafeini iftardan sonraki ilk 1–2 saatle sınırlamak daha dengeli bir uyku sağlar.

Ramazan'da daha dinç uyanmak için ek öneriler

Odanızı karanlık ve serin tutun

Aynı saatlerde uyuyup uyanmaya çalışın

Hafif akşam yürüyüşleri yapın

Günlük su tüketimini ihmal etmeyin

