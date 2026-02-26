Ramazan’da dengeli beslenme rehberi

İftarda neden fazla yemek yenir?

Uzun süren açlık, kan şekerinin düşmesine ve yoğun açlık hissine neden olur. Bu durum hızlı ve büyük porsiyonlarla yemek yeme eğilimini artırır. Özellikle yüksek karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler kontrolsüz tüketildiğinde şişkinlik, reflü ve ani uyku hali görülebilir.

İftarda porsiyon kontrolü için 7 etkili yöntem



1. Orucu hafif açın

1–2 adet hurma ve 1 bardak su ile başlayın. Ardından çorba tercih edin. Bu başlangıç mideyi hazırlar ve ana yemeğe kontrollü geçiş sağlar.

2. 10–15 dakika mola verin

Çorba sonrası kısa bir ara vermek tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasını sağlar. Böylece ana yemekte aşırıya kaçılmaz.

3. Küçük tabak kullanın

Büyük tabaklar farkında olmadan daha fazla yemenize neden olur. Daha küçük tabak porsiyon kontrolünü kolaylaştırır.

4. Tabağınızı dengeli oluşturun

Tabağın yarısı salata veya sebze,

¼'ü protein (et, tavuk, balık, baklagil),

¼'ü kompleks karbonhidrat (tam tahıl, bulgur gibi) olmalıdır.

5. Yavaş yiyin ve iyi çiğneyin

Hızlı yemek, doygunluk hissinin geç algılanmasına yol açar. Yavaş yemek hem sindirimi hem kontrolü destekler.

6. Tatlıyı hemen tüketmeyin

Tatlıyı iftarla birlikte değil, 1–2 saat sonra ve küçük porsiyon olarak tercih edin.

7. Yemek sonrası hafif yürüyüş yapın

İftardan sonra 15–20 dakikalık hafif tempolu yürüyüş, sindirimi destekler ve kan şekerini dengeler.

İftarda ideal porsiyon nasıl olmalı?

1 kase çorba

1 avuç içi büyüklüğünde protein

3–4 yemek kaşığı kompleks karbonhidrat

Bol salata

Küçük porsiyon tatlı (isteğe bağlı, her gün değil)

Bu denge hem enerji sağlar hem de mideyi yormaz.

İftarda porsiyon kontrolü, Ramazan boyunca kilo artışını önlemenin ve sindirim sağlığını korumanın en önemli adımlarından biridir. Yavaş yemek, dengeli tabak oluşturmak ve bilinçli seçimler yapmak yeterlidir.

