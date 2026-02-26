Oruç tutarken susuzlukla nasıl başa çıkılır?

Oruç sırasında susuzluk neden artar?

Gün boyu su ve sıvı alımı kesildiği için vücut hem su hem de elektrolit kaybeder. Özellikle sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktivite sırasında susuzluk hissi daha belirgin olur. Susuzluk sadece rahatsızlık değil, aynı zamanda baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluğa da yol açabilir.

Susuzlukla başa çıkmanın yolları



1. İftar ile sahur arasında yeterli su tüketin

Gün boyunca kaybedilen sıvıyı telafi etmek için iftar ile sahur arasında toplam 2–2,5 litre su hedeflenmelidir. Suyu bir anda değil, gün boyunca küçük bardaklarla tüketmek daha etkilidir.

2. İftarda ve sahurda su oranı yüksek besinler tercih edin

Salatalık, domates, kabak gibi sebzeler

Meyve (karpuz, portakal, çilek)

Yoğurt ve ayran

Bu besinler hem su ihtiyacınızı destekler hem de tokluk sağlar.

3. Aşırı tuz ve baharatlı yiyeceklerden kaçının

Tuzlu ve baharatlı yiyecekler susuzluk hissini artırır. Sahurda tuz oranı düşük, dengeli besinler tercih edilmelidir.

4. Kafein tüketimini sınırlayın

Çay ve kahve idrar söktürücü etkisiyle vücutta su kaybına yol açabilir. Sahur ve iftarda aşırıya kaçılmamalıdır.

5. Hafif tempolu hareket ve kısa yürüyüşler

Aşırı egzersiz yerine, iftardan 1–2 saat sonra yapılan hafif yürüyüşler hem metabolizmayı destekler hem de susuzluk hissini yönetmeye yardımcı olur.

Oruç tutarken susuzlukla başa çıkmak mümkün. Doğru su tüketimi, mineralli ve su oranı yüksek besinler, tuz ve kafein kontrolü ile gün boyu daha rahat ve enerjik kalabilirsiniz.

👉🏼"ORUÇ NEDEN HURMA İLE AÇILIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...