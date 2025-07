Tatilde rutinden çıkmak iyi gelir mi, yoksa bedene yük mü bindirir?

Tatil denince akla hemen özgürlük gelir: istediğin saatte uyanmak, ne canın isterse onu yemek, egzersiz düşünmeden tüm günü geçirmek... Kulağa harika geliyor değil mi?

Ama ya dönüşte neden bu kadar yorgun hissediyoruz?

Tatilde "rutinden çıkmak" özgürlük gibi görünse de aslında vücudun bioritmini şaşırtabilir. Bu da fiziksel yorgunluk, sindirim sorunları, uyku bozuklukları ve hatta ruhsal boşluk hissiyle geri dönebilirsin demek. Peki çözüm ne?

Tatilin amacını değiştirmeden, bedene yük bindirmeden yaşamanın yolu: denge.

İşte tatilde denge kurmanın 5 anahtarı:



1. Uyku saatlerinde esne ama düzensizleşme

Her gün farklı saatlerde yatıp kalkmak biyolojik saati bozabilir. Kendini yormadan, ama aynı zaman diliminde kalmaya özen göster.

2. Her şey serbest değil, her şey dozunda

Tatilde canın pizza da çekebilir, salata da. Buradaki anahtar: suçluluk değil, farkındalık. Her öğünde dengeyi hatırla.

3. Egzersiz şart değil, hareket şart

Spor salonu yerine doğada yürüyüş yap. Yüz. Esne. Bedenini hareketsiz bırakma ama zorunluluk gibi de hissetme.

4. Dijital detoks denge sağlar

Tatilde ekran süresi artıyorsa, zihinsel yorgunluk da artar. Günde 1-2 saat telefondan uzak vakit planla.

5. Tatili dönüşe hazırlık gibi gör

Tatil sadece kaçmak değil, geri döneceğin hayatı da beslemek olmalı. Tatil dönüşü yeni başlangıçlara yer açmak için kullan.

