Kardiyo egzersizlerinde hareket sırasını değiştirmek neyi değiştirir?

Kardiyo antrenmanında yaptığınız hareketler aynı olsa bile sıralarını değiştirmek antrenmanın nasıl hissettirdiğini değiştirebilir. Bunun nedeni, ilk hareketlerde daha dinç olan vücudun ilerleyen bölümlerde yorgunlukla karşılaşmasıdır. Özellikle tempo, koordinasyon ve hareket kontrolü gerektiren egzersizlerde sıra değişikliği belirgin şekilde hissedilebilir.

İlk yaptığınız hareket daha kontrollü olabilir

Antrenmanın başında yorgunluk daha düşük olduğu için koordinasyon gerektiren hareketleri daha rahat uygulayabilirsiniz. Hızlı yön değiştirme, ritim değişikliği veya birden fazla bölgenin birlikte çalışmasını gerektiren hareketler bu nedenle antrenmanın başında daha kontrollü hissedilebilir.

Aynı hareketi antrenmanın sonuna bıraktığınızda ise yorgunluk nedeniyle hareketin temposu veya tekniği değişebilir.

Zor hareketi sona bırakmak tempoyu etkileyebilir

Kardiyo antrenmanında hareketler ilerledikçe nefes ve kalp atım hızı artabilir. Buna kas yorgunluğu da eklendiğinde daha önce kolay yaptığınız bir hareketi aynı tempoda sürdürmek zorlaşabilir.

Bu nedenle hareket sırası, yalnızca hangi egzersizi önce yaptığınızı değil, sonraki hareketlere ne kadar enerji kaldığını da etkileyebilir.

Aynı hareket farklı hissedebilir

Örneğin antrenmanın başında yaptığınız bir squat varyasyonu ile birkaç farklı kardiyo hareketinden sonra yaptığınız aynı squat aynı şekilde hissedilmeyebilir.

Bacak kasları yorulmuşsa hareket daha ağır, denge gereksinimi daha yüksek veya hareket açıklığı daha sınırlı gelebilir. Dolayısıyla hareketin kendisi değişmese de vücudun o hareketi gerçekleştirme koşulları değişir.

Koordinasyon gerektiren hareketler etkilenebilir

Kardiyo egzersizlerinde yalnızca dayanıklılık değil, ritim ve koordinasyon da önemlidir. Özellikle kol ve bacakların birlikte kullanıldığı hareketlerde yorgunluk arttıkça ritmi korumak zorlaşabilir.

Bu tür hareketleri daha erken yapmak, hareketleri daha kontrollü uygulamaya yardımcı olabilir. Daha basit hareketler ise antrenmanın ilerleyen bölümünde kullanılabilir.

Hareket sırası antrenmanın amacına göre değişebilir

Her kardiyo antrenmanında aynı hareket sırasını kullanmak zorunlu değildir. Eğer amaç koordinasyonu çalıştırmaksa daha fazla dikkat gerektiren hareketler başa alınabilir. Daha düşük koordinasyon gerektiren hareketler ise son bölümde kullanılabilir.

Burada önemli olan, hareketlerin sırasını antrenmanın amacına ve kişinin o günkü enerji seviyesine göre düzenlemektir.

Hareketleri değiştirmek antrenmanı çeşitlendirebilir

Aynı kardiyo hareketlerini farklı sıralarda uygulamak, antrenmanı çeşitlendirmenin basit yollarından biridir. Yeni hareketler eklemeden bile farklı bir antrenman hissi oluşturabilirsiniz.

Örneğin üç hareketi sürekli aynı sırayla yapmak yerine sıralamayı değiştirerek hangi hareketin ardından daha fazla zorlandığınızı gözlemleyebilirsiniz.

Form bozuluyorsa sırayı yeniden düşünün

Bir hareketi antrenmanın sonuna bıraktığınızda formunuz belirgin şekilde bozuluyorsa yalnızca daha fazla zorlamaya çalışmak yerine hareketin sırasını değiştirebilirsiniz.

Kardiyoda amaç yalnızca tempoyu mümkün olduğunca yükseltmek değildir. Hareketleri kontrol edebilmek, ritmi koruyabilmek ve gerektiğinde yoğunluğu ayarlayabilmek de antrenmanın önemli parçalarıdır.

👉🏼"VÜCUDUNUZUN HANGİ TARAFI DAHA GÜÇLÜ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...