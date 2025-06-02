Tatilde bile fit kal: 15 dakikalık plaj egzersizi

Yaz tatili, dinlenmek ve keyif yapmak için harika bir fırsat olsa da, çoğumuz bu dönemde egzersiz yapmayı erteleyebiliyoruz. Ancak, sadece 15 dakikalık kısa ve etkili bir plaj egzersizi ile hem formunu koruyabilir hem de enerji dolu hissedebilirsin. Üstelik bu egzersizler, başlangıç seviyesine uygun olduğundan, tatil boyunca kendini yormadan hareket etmeni sağlar. Hadi, plajda formda kalmanın keyfini çıkar!

Isınma (3 Dakika)

Yürüyüş veya Hafif Jogging (2 dakika): Plajda rahat bir tempoda yürüyüş yaparak veya hafifçe koşarak vücudu ısıt.

Kol ve Omuz Çevirmeleri (1 dakika): Kollarını yanlara aç, daireler çizerek kol ve omuz kaslarını hazırla.

Ana Egzersiz (10 Dakika)

Squat (Çömelme) – 2 set x 12 tekrar

Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizlerini bükerek kalçanı geriye doğru indir, sonra yukarı kalk.

Dizlerin ayak uçlarını geçmemesine dikkat et.

Plank – 2 set x 20 saniye

Dirseklerin yerde, vücudun düz bir çizgide. Karın kaslarını sık ve bu pozisyonu koru.

Yana Adım + Diz Kaldırma – 2 set x 10 tekrar (her iki taraf)

Yanlara büyük bir adım at, sonra aynı dizini karına doğru kaldır. Alternatif yap.

Kumsalda Yavaş Koşu veya Yerinde Koşu – 1 dakika

Hafif tempo ile yerinde koş veya kumsalda yavaş koş.

Köprü (Glute Bridge) – 2 set x 15 tekrar

Sırt üstü yat, dizlerini bük ve ayaklarını yere bas. Kalçanı yukarı kaldır, sonra indir.

Soğuma (2 Dakika)

Derin Nefes Alma ve Esneme: Kolları yukarı uzat, derin nefes al, ardından yanlara eğilerek esneme yap.

Ayak Bileği ve Bacak Esnetme: Ayakta durup bir ayağını geriye alarak baldır kaslarını esnet.

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