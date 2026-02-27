İftarda protein dengesi nasıl kurulmalı?

Neden protein önemli?

Oruç süresince vücut enerji için karbonhidrat depolarını kullanır. Yetersiz protein alımı ise kas kaybına ve daha hızlı acıkmaya neden olabilir.

Yeterli protein:

Kas dokusunu korur

Uzun süre tok tutar

Gece atıştırma isteğini azaltır

Metabolizmayı destekler

İftarda ne kadar protein alınmalı?

Ortalama bir yetişkin için iftar öğününde 20–30 gram protein hedeflemek dengeli bir yaklaşım olur. Bu miktar kişinin kilosuna ve fiziksel aktivite düzeyine göre değişebilir.

Örnek protein karşılıkları:

100–120 g tavuk, hindi veya kırmızı et

1 porsiyon balık

2 yumurta

1 kase yoğurt veya kefir

1 porsiyon kurubaklagil yemeği (mercimek, nohut, fasulye)

Dengeli iftar tabağı nasıl olmalı?

Sağlıklı bir iftar tabağında denge şu şekilde kurulabilir:

🥗 Yarım tabak: Salata veya sebze

🍗 Çeyrek tabak: Protein kaynağı

🍞 Çeyrek tabak: Tam tahıllı karbonhidrat

Bu dağılım hem sindirimi rahatlatır hem de ani kan şekeri yükselmelerini önler.

Protein tüketirken yapılan hatalar

Sadece kırmızı ete yüklenmek

Aşırı yağlı ve kızartılmış protein kaynakları tercih etmek

Sebze ve lif tüketimini ihmal etmek

İftarda çok hızlı ve büyük porsiyonlarla yemek

Unutmayın: Protein önemli ama tek başına yeterli değildir; lif ve sağlıklı yağlarla desteklenmelidir.

👉🏼"ORUÇ NEDEN HURMA İLE AÇILIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...