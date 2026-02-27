Oruç tutarken pilates yapılır mı?

Oruçluyken pilates yapmak güvenli mi?

Genel olarak hafif ve orta yoğunlukta pilates, sağlıklı bireyler için uygundur. Pilates; nefes kontrolü, kas dayanıklılığı ve esneklik üzerine odaklandığı için yüksek tempolu kardiyoya göre daha güvenlidir.

Ancak burada önemli olan:

Egzersizin süresi

Şiddeti

Yapıldığı saat

Pilates için en doğru zaman

Ramazan'da pilates yapmak için en uygun zamanlar şunlardır:

1️⃣ İftardan 1–2 saat sonra

En ideal zaman dilimidir. Vücut enerji almış olur, sıvı tüketimi yapılmıştır. Daha verimli ve güvenli bir antrenman yapılabilir.

2️⃣ İftara 30–60 dakika kala

Hafif tempolu ve kısa süreli bir pilates yapılabilir. Böylece iftarla birlikte sıvı ve enerji desteği sağlanır.

3️⃣ Sahurdan sonra (çok hafif tempo)

Önerilmez ancak tercih edilecekse mutlaka düşük yoğunlukta ve kısa süreli olmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler

20–30 dakikayı aşmamaya çalışın.

Yüksek nabız gerektiren hareketlerden kaçının.

Bol su tüketimini iftar–sahur arasına yayın.

Baş dönmesi, halsizlik hissederseniz egzersizi bırakın.

Kimler dikkatli olmalı?

Tansiyon problemi olanlar

Şeker hastaları

Yeni başlayanlar

Yoğun antrenman alışkanlığı olanlar

Bu gruplar mutlaka doktor veya uzman görüşü almalıdır.

