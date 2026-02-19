Oruç tutmanın fiziksel sağlığa 7 olumlu etkisi

Oruç; belirli bir süre kalori alımını durdurarak vücudu farklı bir metabolik sürece sokar. Bu süreçte enerji dengesi, hormonlar ve hücresel mekanizmalar değişir.

1. İnsülin duyarlılığını artırabilir

Oruç sırasında kan şekeri ve insülin seviyeleri düşer. Bu durum hücrelerin insüline daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olabilir. Düzenli ve kontrollü uygulandığında insülin direncinin azalmasına katkı sağlayabilir.

2. Yağ yakımını destekler

Glikojen depoları azaldığında vücut enerji için yağ depolarını kullanmaya başlar. Bu metabolik geçiş kilo kontrolünü destekleyebilir.

3. Hücresel yenilenmeyi tetikleyebilir (otofaji)

Uzun süreli açlık dönemlerinde hücreler hasarlı proteinleri temizleme sürecine girer. Bu sürece "otofaji" denir ve hücresel sağlığın korunmasında rol oynar.

4. Sindirim sistemine dinlenme fırsatı verir

Sürekli besin alımı sindirim sistemini aktif tutar. Oruç dönemleri, mide ve bağırsaklara toparlanma zamanı sağlayabilir.

5. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir

Bazı araştırmalar, kontrollü aralıklı oruç uygulamalarının inflamasyon belirteçlerinde azalma sağlayabileceğini göstermektedir.

6. Kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir

Oruç; trigliserid, LDL kolesterol ve kan basıncı üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir. Bu da kalp-damar sağlığını destekleyebilir.

7. Büyüme hormonu seviyesini artırabilir

Açlık süresince büyüme hormonu artabilir. Bu durum kas kütlesinin korunmasına ve yağ metabolizmasına katkı sağlayabilir.

Oruç tutarken nelere dikkat edilmeli?

Yeterli su tüketimi sağlanmalı

Sahur ve iftarda dengeli beslenilmeli

Aşırı rafine şeker tüketiminden kaçınılmalı

Kronik hastalığı olanlar doktora danışmalı

Aşırı kalori kısıtlaması yapılmamalı

Sağlıklı bir oruç, bilinçli planlama ile desteklenmelidir.

