Sürekli aç hissetmenin altında yatan 6 neden

"Yemekten bir saat sonra bile kendimi aç hissediyorum."

Eğer bu cümle sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Sürekli aç hissetmenin sebebi çoğu zaman sadece az yemek değildir. Bedenin ve zihnin sana farklı dillerde bir şeyler anlatıyor olabilir.

İşte iştahını yöneten ve seni farkında olmadan "aç hissettiren" 6 temel faktör:

1. Yanlış besin kombinasyonları

Karbonhidrat ağırlıklı ve proteinden yoksun öğünler, kan şekerini hızla yükseltip düşürür. Bu da kısa sürede yeniden açlık hissine neden olur. Dengeli bir tabak protein, lif ve sağlıklı yağ içermelidir.

2. Yetersiz su tüketimi

Vücut, susuzluğu çoğu zaman açlıkla karıştırır. Günde yeterince su içmediğinde aslında susuzken kendini aç sanabilirsin. Aç hissettiğinde önce bir bardak su iç ve 10 dakika bekle.

3. Kalitesiz veya az uyku

Az uyku, açlık hormonlarını (ghrelin) artırır ve tokluk hormonlarını (leptin) düşürür. Bu hormonal dengesizlik, seni gereğinden fazla yemeye yönlendirir.

4. Duygusal yeme alışkanlığı

Canın sıkıldığında, stresli ya da üzgün olduğunda bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorsan bu fiziksel değil duygusal açlıktır. Duygularını bastırmak yerine fark etmek, bu döngüyü kırmanın ilk adımıdır.

5. Hızlı yemek yeme

Beyne tokluk sinyalinin ulaşması ortalama 20 dakika sürer. Hızlı yemek yediğinde henüz tok olduğunu fark etmeden daha fazla yemek yersin. Bu da sindirim sorunlarına ve yeniden aç hissetmeye neden olur.

6. Şeker ve işlenmiş gıdalar

Rafine şeker içeren yiyecekler bağımlılık yaratır. Ne kadar çok yersen, o kadar çok istersin. Bu sarmal, gerçek açlığı maskeleyerek seni hep "daha fazlasını" arar hâle getirir.

🍽️ Ne yapmalı?

Dengeli tabaklar oluştur: Protein + lif + sağlıklı yağ.

Yavaş ye, iyi çiğne, dikkatin yemekte olsun.

Yemek yerine yürüyüş, nefes egzersizi ya da bir dostla sohbet gibi duygusal doyum sağlayan aktiviteler dene.

Susuz kalma.

Düzenli ve kaliteli uyku için akşam rutini oluştur.

👉🏼 "DUYGUSAL YEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...