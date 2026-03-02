Sahur ve iftar sonrası yapılabilecek basit nefes teknikleri

Ramazan ayında oruç tutarken hem sindirim sistemi hem de sinir sistemi gün içinde farklı bir tempoya girer. Sahur ve iftar sonrası yapılacak kısa nefes egzersizleri; şişkinliği azaltmaya, stresi düşürmeye ve enerji seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Sahur sonrası enerji veren nefes tekniği

Sahurdan sonra tekrar uyumadan önce veya güne başlamadan önce 3-5 dakikalık bir nefes çalışması yapmak, gün içinde daha dengeli hissetmenizi sağlar.

Diyafram nefesi (3 dakika)

Dik oturun veya sırtüstü uzanın.

Bir elinizi göğsünüze, diğerini karnınıza koyun.

Burnunuzdan derin nefes alın, karnınızın şiştiğini hissedin.

Ağzınızdan yavaşça verin.

8-10 tekrar yapın.

Bu teknik oksijen alımını artırır ve güne daha sakin başlamanıza yardımcı olur.

İftar sonrası rahatlatıcı nefes tekniği

İftardan sonra sindirimi desteklemek ve gevşemek için yavaş ve kontrollü nefes çalışmaları önerilir.

4-4-6 nefes tekniği

4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın.

4 saniye nefesi tutun.

6 saniyede yavaşça verin.

5-10 tekrar uygulayın.

Bu yöntem parasempatik sinir sistemini aktive eder, kalp atış hızını dengeler ve gevşeme sağlar.

Nefes egzersizlerinin faydaları

Sindirim sistemini destekler

Stres ve kaygıyı azaltır

Uyku kalitesini artırır

Enerji seviyesini dengeler

Zihinsel odaklanmayı güçlendirir

Uygularken dikkat edilmesi gerekenler

Tok karnına çok derin ve hızlı nefeslerden kaçının

Sessiz ve sakin bir ortam seçin

Düzenli uygulama ile etkisini artırın

Baş dönmesi olursa egzersizi durdurun

Sahur ve iftar sonrası yapılacak basit nefes teknikleri, Ramazan boyunca hem bedensel hem zihinsel dengeyi korumanıza yardımcı olur. Günde sadece birkaç dakika ayırarak daha enerjik, daha sakin ve daha dengeli bir süreç geçirebilirsiniz.

👉🏼"ORUÇ NEDEN HURMA İLE AÇILIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...