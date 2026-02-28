Dövüş sporcuları için iftar sonrası ideal öğünler

Dövüş sporcuları için iftar sonrası beslenme önerileri

Ramazan ayında oruç tutarken dövüş sporlarıyla ilgilenen sporcuların en çok zorlandığı konulardan biri iftar sonrası doğru beslenmedir. İyi planlanmış öğünler, antrenman performansını korur, toparlanmayı hızlandırır ve sakatlık riskini azaltır.

1. Proteini önceliklendirin

Tavuk, hindi, balık veya yumurta gibi yüksek kaliteli proteinler kas onarımı ve toparlanma için kritik.

İftar sonrası antrenman yapacak sporcular için protein alımı enerji dengesi sağlar.

2. Kompleks karbonhidratlarla enerji sağlayın

Tam tahıllı ekmek, bulgur, yulaf veya kepekli makarna gibi kompleks karbonhidratlar uzun süreli enerji verir.

Antrenman öncesi ve sonrası enerji düşüşünü önler.

3. Sağlıklı yağları unutmayın

Zeytinyağı, avokado, fındık ve ceviz gibi sağlıklı yağlar hormon dengesi ve toparlanma için önemlidir.

Fazla yağlı ve ağır yiyecekler yerine orta miktarda sağlıklı yağ tercih edin.

4. Sıvı ve elektrolit dengesi

İftar sonrası su ve elektrolit alımı, antrenman sırasında kaybedilen mineralleri telafi eder.

Hindistan cevizi suyu, maden suyu veya tuzlu kuruyemişler faydalı olabilir.

5. Hafif ve sindirimi kolay öğünler

Aşırı yağlı veya kızartılmış yiyeceklerden kaçının.

Sindirimi kolay yemekler, antrenman performansını düşürmeden enerji sağlar.

Örnek iftar sonrası menü

1 porsiyon ızgara tavuk veya somon

1 kase bulgur pilavı veya tam tahıllı makarna

Zeytinyağlı sebze salatası

1 avuç kuruyemiş

Bol su ve elektrolit içeceği

