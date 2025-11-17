Postür bozuklukları için doğru egzersizler

Postür bozuklukları modern yaşamın en yaygın sorunları arasında yer alıyor. Uzun süre oturmak, ekrana eğilmek, tek taraflı yük taşımak ve zayıflayan kas grupları zamanla omurgada bozulmalara yol açabiliyor. Neyse ki düzenli uygulanan düzeltici egzersizler, vücudun doğal hizalanmasını yeniden kurmaya yardımcı olur.

Bu egzersizlerin temel amacı, fazla çalışan kasları gevşetmek ve zayıf kalan kasları güçlendirmektir. Böylece omurga üzerinde eşit dağılan bir destek oluşur. Göğüs açıcı hareketler, sırt kaslarını güçlendiren egzersizler, kalça stabilizasyonu çalışmaları ve nefes farkındalığı, duruşu yeniden şekillendirmede büyük rol oynar.

Postürün düzelmesi yalnızca estetik bir kazanç değildir. Baş-boyun ağrılarının azalması, omuzlardaki gerginliğin gevşemesi, daha doğru nefes alma, enerjinin yükselmesi ve hareket kapasitesinin artması en belirgin faydalar arasındadır. Günlük kısa pratiklerle bile uzun vadede gözle görülür iyileşme sağlamak mümkündür.

