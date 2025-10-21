Sırt ve boyun ağrıları için kurtarıcı egzersizler

KAPAT
Modern yaşamın en yaygın sorunlarından biri sırt ve boyun ağrılarıdır. Özellikle masa başında uzun süre oturmak, telefon veya bilgisayar ekranına öne eğilerek bakmak boyun kaslarını zorlar, sırt bölgesinde gerginliğe neden olur. Ancak düzenli egzersizle bu ağrıları hafifletmek ve duruşu düzeltmek mümkündür.

Omurga sağlığı için hareket şarttır.
Günde birkaç dakikanı ayırarak yapacağın basit esneme ve güçlendirme hareketleri; kas gerginliğini azaltır, kan dolaşımını artırır ve postürü destekler. Örneğin, omuz daireleri, boyun yana eğme hareketleri, kedi-inek pozisyonu (cat-cow) ve sırt germe egzersizleri ağrıları hafifletmede oldukça etkilidir.

Bu egzersizleri düzenli uyguladığında, hem ağrılarının azaldığını hem de gün içinde daha dik, enerjik ve rahat hissettiğini fark edeceksin.
Unutma, sağlıklı bir omurga güçlü bir bedenin temelidir.
Küçük hareketlerle büyük farklar yaratmak senin elinde.

