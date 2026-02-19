Oruçluyken susamamak için nelere dikkat edilmeli?

Susuzluk yalnızca az su içmekten kaynaklanmaz. Tüketilen besinler, tuz oranı, kafein ve gün içindeki aktiviteler de susama hissini doğrudan etkiler.

1. Suyu iftar ile sahur arasına yayarak için

Bir anda 1–2 litre su içmek yerine, iftardan sahura kadar suyu bölerek tüketin.

Genel öneri:

İftarda 1–2 bardak

Ara ara küçük yudumlar

Sahurda 2–3 bardak

Bu yöntem vücudun suyu daha verimli kullanmasını sağlar.

2. Aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçının

Sucuk, salam, turşu, cips gibi tuz oranı yüksek besinler hücre içi su kaybını artırır ve gün içinde daha fazla susamanıza neden olur.

3. Basit şeker tüketimini sınırlayın

Şerbetli tatlılar ve yüksek şekerli gıdalar kan şekerini hızlı yükseltir, ardından düşüşe sebep olur. Bu dalgalanma susama hissini artırabilir.

4. Su oranı yüksek besinleri tercih edin

Salatalık

Marul

Domates

Karpuz

Yoğurt

Bu besinler hem sıvı desteği sağlar hem de elektrolit dengesine katkıda bulunur.

5. Kafein tüketimini azaltın

Çay ve kahve idrar söktürücü etki gösterebilir. Özellikle sahurda aşırı kafein tüketimi gün içinde susamayı artırabilir.

6. Sahurda dengeli bir öğün tercih edin

Sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek yerine:

Protein (yumurta, yoğurt)

Sağlıklı yağ (zeytinyağı, avokado)

Kompleks karbonhidrat (tam tahıllar)

dengesi sağlanmalıdır. Bu kombinasyon kan şekeri dalgalanmasını azaltır.

7. Fiziksel aktiviteyi planlayın

Aşırı terleme sıvı kaybını artırır. Yoğun egzersizleri iftar sonrasına almak daha sağlıklı olabilir.

Oruçta elektrolit dengesi neden önemlidir?

Sadece su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de sıvı dengesinde rol oynar. Yoğurt, ayran, sebzeler ve doğal mineralli su bu dengeyi destekleyebilir.

