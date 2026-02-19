Oruçluyken susamamak için nelere dikkat edilmeli?

Susuzluk yalnızca az su içmekten kaynaklanmaz. Tüketilen besinler, tuz oranı, kafein ve gün içindeki aktiviteler de susama hissini doğrudan etkiler.
1. Suyu iftar ile sahur arasına yayarak için
Bir anda 1–2 litre su içmek yerine, iftardan sahura kadar suyu bölerek tüketin.
Genel öneri:
İftarda 1–2 bardak
Ara ara küçük yudumlar
Sahurda 2–3 bardak
Bu yöntem vücudun suyu daha verimli kullanmasını sağlar.
2. Aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçının
Sucuk, salam, turşu, cips gibi tuz oranı yüksek besinler hücre içi su kaybını artırır ve gün içinde daha fazla susamanıza neden olur.
3. Basit şeker tüketimini sınırlayın
Şerbetli tatlılar ve yüksek şekerli gıdalar kan şekerini hızlı yükseltir, ardından düşüşe sebep olur. Bu dalgalanma susama hissini artırabilir.
4. Su oranı yüksek besinleri tercih edin
Salatalık
Marul
Domates
Karpuz
Yoğurt
Bu besinler hem sıvı desteği sağlar hem de elektrolit dengesine katkıda bulunur.
5. Kafein tüketimini azaltın
Çay ve kahve idrar söktürücü etki gösterebilir. Özellikle sahurda aşırı kafein tüketimi gün içinde susamayı artırabilir.
6. Sahurda dengeli bir öğün tercih edin
Sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek yerine:
Protein (yumurta, yoğurt)
Sağlıklı yağ (zeytinyağı, avokado)
Kompleks karbonhidrat (tam tahıllar)
dengesi sağlanmalıdır. Bu kombinasyon kan şekeri dalgalanmasını azaltır.
7. Fiziksel aktiviteyi planlayın
Aşırı terleme sıvı kaybını artırır. Yoğun egzersizleri iftar sonrasına almak daha sağlıklı olabilir.
Oruçta elektrolit dengesi neden önemlidir?
Sadece su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de sıvı dengesinde rol oynar. Yoğurt, ayran, sebzeler ve doğal mineralli su bu dengeyi destekleyebilir.
