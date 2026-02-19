Ramazan'ın sağlıklı geçmesi için bunlardan uzak durun

Ramazan sadece aç kalmak değil, aynı zamanda vücudu dengelemek için bir fırsattır. Ancak bazı yaygın hatalar bu süreci zorlaştırabilir.

1. İftarda aşırı ve hızlı yemek

Uzun süren açlığın ardından hızlı ve fazla yemek mideyi zorlar.

Sonuç: şişkinlik, reflü, hazımsızlık.

Öneri: İftarı su ve hafif bir başlangıçla açın, 10–15 dakika sonra ana yemeğe geçin.

2. Kızartma ve ağır yağlı yemekler

Kızartmalar sindirimi zorlaştırır ve susama hissini artırır.

Alternatif: Fırın, haşlama veya ızgara yöntemlerini tercih edin.

3. Şerbetli ve aşırı şekerli tatlılar

Baklava, kadayıf gibi şerbetli tatlılar kan şekerini hızla yükseltip düşürür.

Bu da hem kilo artışına hem de halsizliğe yol açabilir.

Alternatif: Sütlü tatlılar veya meyve tercih edin.

4. Yetersiz su tüketimi

İftar ile sahur arasında suyu ihmal etmek gün içinde ciddi susuzluğa neden olur.

Suyu bir anda değil, zamana yayarak için.

5. Sahuru atlamak

Sahur yapmamak kan şekerinin daha hızlı düşmesine ve gün içinde baş ağrısına neden olabilir.

Mutlaka protein ve kompleks karbonhidrat içeren dengeli bir sahur yapın.

6. Aşırı çay ve kahve tüketimi

Kafein idrar söktürücü etki gösterebilir ve susuzluğu artırabilir.

Özellikle sahurda fazla tüketmemeye dikkat edin.

7. Hareketsiz kalmak

Ramazan'da tamamen hareketsiz olmak metabolizmayı yavaşlatabilir.

İftardan sonra hafif tempolu yürüyüş sindirime destek olur.

Ramazan'da ideal beslenme nasıl olmalı?

İftara hafif başlangıç

Dengeli protein + kompleks karbonhidrat

Yeterli lif

2–2,5 litre su (zamana yayarak)

Tatlıyı haftada 1–2 ile sınırlama

Ramazan'ı kilo alma dönemi değil, metabolik denge süreci olarak görmek en sağlıklısıdır.

👉🏼"ABUR CUBUR YEMEK NEDEN BAĞIMLILIK YAPAR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...