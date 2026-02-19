Ramazan’da hurma tüketiminin faydaları

Uzun süreli açlık sonrası mideyi yormadan enerji vermek önemlidir. Hurma, hem geleneksel hem de fizyolojik olarak bu ihtiyacı karşılayan güçlü bir besindir.

1. Hızlı ve dengeli enerji sağlar

Hurma; glikoz ve fruktoz gibi doğal şekerler içerir. Bu sayede kan şekerini kontrollü şekilde yükselterek ani halsizliği azaltabilir.

2. Kan şekerini daha dengeli yükseltir

Rafine şekerlere kıyasla hurma lif içerdiği için kan şekerinde ani dalgalanmalara daha az neden olur. Bu da iftar sonrası yorgunluğu azaltabilir.

3. Sindirimi kolaydır

Uzun açlık sonrası mide hassas olabilir. Hurma yumuşak yapısı sayesinde mideyi zorlamadan sindirilebilir.

4. Lif açısından zengindir

Lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler. Ramazan ayında sık görülen kabızlık probleminin önlenmesine yardımcı olabilir.

5. Potasyum ve magnezyum içerir

Hurma; potasyum açısından zengin bir besindir. Bu mineral kas fonksiyonları ve sıvı dengesi için önemlidir.

6. Aşırı yeme isteğini azaltabilir

İftara hurma ve su ile başlamak, kan şekerini hafifçe yükselterek ani ve kontrolsüz yeme eğilimini azaltabilir.

7. Doğal ve işlenmemiş bir alternatiftir

Şerbetli tatlılar veya beyaz ekmek yerine hurma ile başlamak daha sağlıklı bir başlangıç sağlar.

Orucu hurma ile açarken nelere dikkat edilmeli?

1–3 adet hurma yeterlidir

Yanında 1 bardak su tüketilmelidir

Hemen ardından ağır yemeklere yüklenilmemelidir

Diyabet veya insülin direnci olan kişiler porsiyona dikkat etmelidir

Hurma kaç kalori?

Ortalama 1 adet hurma yaklaşık 20–25 kalori içerir (türüne göre değişir).

Özellikle Medjool hurmaları daha büyük ve kalorisi daha yüksektir.

👉🏼"ABUR CUBUR YEMEK NEDEN BAĞIMLILIK YAPAR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...